Acidentes rodoviários marcaram ontem a Figueira

Ontem de manhã, mais precisamente às 10h15, aconteceu um embate traseiro, sem consequências para os condutores na avenida D. Pedro. Às 15h30, na avenida 12 de Julho, na Gala, registou-se outro acidente envolvendo três viaturas ligeiras, conforme imagem da repórter de O Figueirense Marta Sofia. Neste embate resultou um ferido leve, conforme confirmação ao nosso jornal da PSP que esteve presente nestas ocorrências.

No final da tarde, perto do quartel da Polícia da Figueira, na avenida Doutor Joaquim de Carvalho, novo embate de dois ligeiros, sem feridos a lamentar.

Passavam 5 minutos da meia-noite de hoje ocorreu um despiste de uma viatura ligeira na zona de obras no cruzamento do Parque Industrial. A viatura circulava no sentido sul/norte e despistou-se nos separadores de sinalética. Apenas danos materiais a registar.