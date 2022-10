“À conversa com Zeferino Coelho” no Auditório Municipal

No próximo dia 25 de Outubro, o Auditório Municipal vai servir de espaço para a cultura, literacia e educação, convidando o editor livreiro, Zeferino Coelho, para uma conversa com alunos do ensino secundário das escolas do concelho e público em geral.

A iniciativa, que ocorrerá pelas 11h00 e 14h30 dessa terça-feira, promovida pelo Município da Figueira da Foz, integra o programa de actividades comemorativas do centenário do nascimento de José Saramago, escritor de quem Zeferino foi editor desde o romance “Levantado do Chão” (1980) a todos os outros livros publicados até à sua morte (em 2010).