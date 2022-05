50 anos de carreira de José Malhoa assinalados no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz recebe no próximo domingo, dia 8 de Maio, às 17 horas, um espectáculo com José Malhoa, na comemoração dos seus 50 anos de carreira.

“Espectáculo de comemoração dos 50 Anos de carreira de José Malhoa, um dos nomes mais populares da música ligeira portuguesa. Com uma longa carreira plena de êxitos como ‘Baile de Verão’, ‘24 Rosas’, ‘Pecado de Verão’ ou ‘Uma Rosa e um Espinho’, José Malhoa é hoje um dos artistas nacionais mais aplaudidos no país e nas comunidades lusas espalhadas pelos quatro cantos do mundo”, especificou a Câmara da Figueira da Foz.

O município aludiu ainda a um “espectáculo muito especial”, que terá como convidados a sua filha Ana Malhoa, Patrícia Fraga e Sérgio Sousa Martins.

Os bilhetes podem ser adquiridos no CAE ou na Ticketline.