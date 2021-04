25 de Abril marcado também na Figueira

A Figueira da Foz assinalou hoje o aniversário do “25 de Abril”, “com as iniciativas possíveis em tempo de pandemia”. A fachada da autarquia evoca fotograficamente a Revolução de 1974, repetindo a imagem emblemática local da manifestação do dia 27 desse ano, ainda com a democrata Cristina Torres.

O Presidente da República recordou hoje, no seu discurso do 25 de Abril, o passado colonial de Portugal e pediu que se olhe para a História sem temores nem complexos, sem alimentar campanhas e combatendo intolerâncias.

Na sessão solene comemorativa 47.º aniversário do 25 de Abril, na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa pediu que se faça “história da História” e que se “retire lições de uma e de outra, sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos própria da democracia. Mas que se não transforme o que liberta, e toda a revisitação, por mais serena liberta ou deve libertar, em mera prisão de sentimentos, úteis para campanhas de certos instantes, mas não úteis para a compreensão do passado, a pensar no presente e no futuro”, acrescentou.