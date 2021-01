Depois de um réveillon diferente, o Dia Mundial da Paz, assinalado também pela Igreja figueirense, abre o calendário de 2021. Na Figueira a bandeira do Ginásio Figueirense será hasteada para formalmente abrir o ano que marca 126 anos do clube.

Inicia-se o ano em que várias colectividades do concelho cumprem o seu centenário.

Será um ano mais feliz com a pandemia a diminuir. O Figueirense continuará a noticiar a vida local!

Portugal quer contribuir para o reforço da investigação e inovação na Europa, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, que se inicia hoje, destacando o lançamento do Programa Espacial da UE.

A Figueira abre-se a um novo 2021.

Saúde!