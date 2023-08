No próximo domingo, dia 27 de Agosto, será realizado o 2.º Passeio de Tractores de Maiorca, que irá fazer o percurso pela Rota dos Arrozais, com início pelas 8h30 no Largo da Feira Nova de Maiorca e actividades planeadas para o dia inteiro.

O programa de actividades inclui lanche e almoço, uma visita a um descasque de arroz, uma vacada “à antiga” e o desfile de tractores, onde serão atribuídos os prémios de tractor mais rústico, tractor mais bem enfeitado e tractor mais feio.