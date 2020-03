2 homens foram identificados pela PSP em corrida ilegal na Figueira

Dois homens de 21 anos foram identificados pela PSP pela prática de corridas ilegais num parque de estacionamento da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, anunciou hoje esta organização de segurança.

Em comunicado, lê-se que a “PSP teve conhecimento da ocorrência de corridas ilegais num parque de estacionamento na Figueira da Foz, amplamente difundidas através das redes sociais”.

“Aconteceram no dia 8 de Março, cerca das 00:00 e de imediato se iniciaram todas as diligências no sentido de apurar factos e de identificar os condutores”, acrescentou a polícia.

Segundo a PSP, “no local, estiveram polícias da Figueira da Foz, que identificaram os suspeitos – dois homens de 21 anos”.

Durante a corrida ilegal registou-se ainda um acidente, do qual resultou um ferido ligeiro, uma jovem de 19 anos, ocupante de um dos carros envolvidos, indicou a PSP.

“Dos factos apurados será dado conhecimento ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Figueira da Foz”, lê-se no comunicado.

A Polícia de Segurança Pública destaca que “estavam várias pessoas a assistir às corridas, incluindo crianças com os seus pais, sendo este último facto fonte de grande preocupação”.

“Pelo que estamos empenhados em identificá-las por Exposição ao Perigo e proceder à competente comunicação à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) ou Tribunal de Família e Menores. Nunca é demais lembrar que estas práticas – ilegais – constituem um grave desrespeito às regras de circulação rodoviária e que colocam em perigo a vida ou integridade física dos participantes e espectadores”.