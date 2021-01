16 estabelecimentos comerciais figueirenses integram “Comércio com História”

O concelho da Figueira da Foz contém 16 estabelecimentos comerciais que integram a plataforma “Comércio com História”, da Direcção-Geral das Actividades Económicas, que tem por objectivo ajudar os proprietários e os arrendatários destes imóveis com mais de 25 anos de actividade, que usufruem de benefícios e isenções fiscais, bem como de divulgação e reconhecimento.

Os estabelecimentos figueirenses integrantes do projecto são o Restaurante Bijou, o Restaurante Carrossel, a Óptica Morais (sede), a Casa Biscaia, a Farmácia Gaspar, a Pastelaria Império, a Casa Salgueiro, a Farmácia Faria, a Vaz Joalheiros, a Universal Boutique Hotel, a Lusitana Papelaria, o Café Pastelaria NAU, a Farmácia Garcia, a Fozmotos, o Peleiro e a Nova Primorosa.

“Comércio com História” conta com o apoio da ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz que, juntamente com representantes do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal integra a equipa de trabalho composta pelo Município.