139.º aniversário da elevação da Figueira da Foz a cidade

Amanhã, 20 de Setembro, marca o dia em que a Figueira da Foz celebra 139 anos, desde a sua elevação a cidade. Para comemorar a efeméride será hasteada a Bandeira do Município no edifício dos Paços do Concelho pelas 9h15 e mais tarde, pelas 12h15, será feita a deposição de coroa de flores na estátua do centenário, junto ao Parque das Abadias.