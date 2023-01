10 de Agosto apresenta tragicomédia “Acto Cultural”

Entre os dias 13 e 15 de Janeiro, a sede da filarmónica 10 de Agosto vai receber em palco a tragicomédia “Acto Cultural”, do autor venezuelano Ignácio Cabrujas, interpretada por actores do Porto com residência artística nesta colectividade.

Segundo nota da direção da 10 de Agosto, a peça “expõe a actividade cultural de uma sociedade que tem como objectivo promover a cultura na sua cidade e que decide apresentar um espectáculo de teatro intitulado “Cristóvão Colombo, o Genovês Alucinado”.

A peça será realizada pelas 21h30 dos dias 13 e 14 de Janeiro, com a exibição final pelas 16 horas no dia 15.