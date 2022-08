Entre os dias 25 e 28 de Agosto vai ser realizado o 1.º Festival do Chouriço Tradicional de Quiaios, “que celebra celebra a freguesia e os seus produtos endógenos”, a decorrer no Largo do Mercado, em Quiaios.

O festival será preenchido com a dimensão gastronómica, cultural e comunitária, acompanhado com a vertente da animação, “com enfoque para a actuação da dupla de sucesso Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, protagonizada pelos actores João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, no sábado, 27 de Agosto”, segundo nota da organização.

Para acompanhar as festividades será inaugurada uma exposição de fotografia, no Jardim Paroquial de Quiaios, intitulada “Faces do Património de Quiaios”, e para encerrar o evento haverá um concerto realizado pela Filarmónica Quiaense, “Vozes da Terra”, depois de um concurso gastronómico onde será conhecido o “melhor chouriço tradicional de Quiaios”, colocando à prova “os saberes e sabores antigos da comunidade”.