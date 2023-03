No próximo fim-de-semana, dias 1 e 2 de Abril, a Praia do Cabedelo vai receber a 1.ª etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola, com os atletas Joel Rodrigues e Filipa Broeiro a defenderem os seus títulos de campeões nacionais.

A competição terá um total de cinco etapas que se irão realizar ao longo deste ano nas variadas praias portuguesas de Santa Cruz, Sintra, Porto e Peniche.