A praia do Cabedelo vai ser o palco para as competições da 1.ª etapa da Liga Meo Surf, Aliianz Figueira Pro, a decorrer entre amanhã e domingo com a participação de atletas nacionais e internacionais, como a actual campeã europeia da World Surf League, Yolanda Hopkins.

Esta é a primeira de cinco etapas desta liga, com provas a decorrer em diferentes pontos do país até Outubro.