Multinacional FlixBus assina acordo com empresa de autocarros da região Centro

A multinacional FlixBus, o maior operador europeu de transporte rodoviário de longa distância, anunciou um acordo com a Bus Vouga, empresa de autocarros de Aveiro, sediada em Coimbra, naquela que é segunda parceria com companhias portuguesas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a FlixBus lembra que o seu modelo de negócio “é baseado em parcerias de cooperação estreita com empresas regionais e locais com um forte conhecimento e experiência na área dos transportes”.

“Em Portugal, a empresa pretende crescer e aumentar a rede de parceiros. Isto traduz-se em mais oferta nas opções de transporte, mais postos de trabalho, desenvolvimento regional, mais passageiros, preço mais baixos e menos poluição graças à redução da utilização do carro privado”, acrescenta.

Citado na nota, Pablo Pastega, director-geral da FlixBus em Portugal e Espanha, afirma que aliar a experiência local da Bus Vouga ao conhecimento tecnológico de marketing, vendas e planeamento de redes, entre outros, das equipas da FlixBus, permitirá “elevar a qualidade do serviço ao mais alto nível e oferecer mais opções de viagem a todos os portugueses e a todos os turistas que visitarem Portugal”.

O responsável argumenta que a FlixBus “está a revolucionar a forma como as pessoas viajam na Europa e, para o fazer bem, conta com a cooperação com empresas como a Bus Vouga”, que se junta a mais de 500 parceiros de autocarros em todo o mundo “a contribuir para a maior rede de transporte de longa distância alguma vez criada”.

“Falamos de um modelo de negócio que sustenta a criação de emprego local e se traduz num investimento relevante na região de onde os nossos parceiros são, neste caso Aveiro, porque estamos a associar uma empresa familiar a uma rede gigante de operação a nível mundial”, adianta, no comunicado, Pablo Pastega.

Já João Coelho, sócio da Bus Vouga, assinala a “enorme satisfação” da associação à FlixBus, notando que com esta colaboração a sua empresa pretende colocar a “experiência e conhecimento adquirido nas viagens ocasionais e escolares ao serviço das viagens de longa distância em Portugal”, onde pretende ser “uma referência”.

“A Bus Vouga nasceu em Aveiro e tem feito o seu percurso com foco na segurança e no conforto dos passageiros e dos nossos profissionais. Juntamo-nos agora à FlixBus, que tem crescido de forma consistente na Europa, para diversificarmos a nossa oferta e possibilitar que mais passageiros cheguem ao seu destino”, afirma.

No acordo de parceria, a FlixBus é responsável por todos os aspectos tecnológicos, planeamento de rede, optimização das linhas, marketing, venda de bilhetes, atendimento ao cliente e suporte aos motoristas 24 horas por dia, através do controlo de tráfego, enquanto à Bus Vouga – o segundo parceiro nacional, depois da Ovnitur, de Ponte de Lima – cabe a gestão do dia-a-dia da operação, das frotas e dos motoristas, com o apoio da equipa portuguesa e da central da multinacional.

Em Portugal, a FlixBus possui 20 linhas internacionais directas para o resto da Europa, chegando a cerca de 50 destinos europeus, sendo todas as ligações realizadas “com uma frota de autocarros novos, que seguem as mais altas normas de segurança, conforto e baixas emissões de gases”.

Para 2020, a multinacional promete “aumentar o investimento no mercado nacional”, com mais parceiros e uma rede dedicada de ligações domésticas.