Edição deste ano da Expofacic aposta na segurança

A 31.ª edição da Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede (Expofacic), a decorrer entre 27 de Julho e 6 de Agosto, no centro da cidade de Cantanhede, vai reforçar a segurança dos artistas internacionais.

“Há um reforço de segurança porque os artistas [internacionais] que temos […] são três, faço referência à Anastacia, mas também teremos Vítor Kley e Álvaro de Luna, e, depois, o que de melhor se faz a nível nacional”, disse hoje, no final da visita de avaliação técnica ao recinto da Expofacic, o presidente da empresa municipal de Cantanhede Inova, Idalécio Oliveira.

Considerando os artistas que vão passar pelo palco principal da feira e as exigências, que são “cada vez mais”, a comissão organizadora quer “garantir que tudo está correcto, que tudo está seguro, que são bem recebidos”.

É necessário que o acolhimento seja feito de “forma exemplar”, visto que é isso que “reflecte a qualidade, a organização, o rigor e a projecção da Expofacic no exterior”, sustentou.

De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, a comissão organizadora do evento tem apostado na qualidade da feira, assim como na sua projecção a nível internacional.

O evento, que conta com cerca 600 espaços de exposição, oito palcos, 500 expositores e 72 espaços de restauração, ocupa uma área total de cerca de 100 mil metros quadrados de zona fechada, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, no centro de Cantanhede.

Uma das novidades na edição deste ano é a dimensão do palco principal, que é maior, com cerca de 500 metros quadrados, com uma plataforma à frente.

Helena Teodósio referiu ainda que, este ano, no dia de abertura (27 de Julho) a feira contará com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Nesse mesmo dia, antes do espectáculo principal, vai actuar a Banda da Paróquia, de modo a transmitir que “Cantanhede, à semelhança de Portugal, está de braços abertos para receber os jovens da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”, adiantou.

A 31.ª edição do certame incluirá, no Pavilhão do Mercado, um mercado de produtores, com 19 espaços – um espaço por cada um dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra – que, de forma rotativa, vão trazer produtos tradicionais e regionais.

A Expofacic tem prevista a actuação de Diogo Piçarra (dia 27 de Julho), Quatro e Meia (28 de Julho), Vitor Kley e Lon3R Johny (29 de Julho) e Tony Carreira (30 de Julho).

No dia seguinte, subirão ao palco principal Bárbara Bandeira e Ivandro (31 Julho), Nininho Vaz Maia e Álvaro de Luna (1 de Agosto), assim como Tributos Band Pink Floyd e Rui Veloso (2 de Agosto).

Papillon e Slow J (dia 3 de Agosto), João Só e Calema (4 de Agosto) e Hybrid Theory e Anastacia (5 de Agosto) integram o cartaz dos dias seguintes.

No último dia, 6 de Agosto, actuará a banda Xutos & Pontapés.