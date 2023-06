Banda figueirense na disputa do Festival Metamorfose de Soure nas redes sociais

Os oito projectos musicais seleccionados para o III Festival Metamorfose de Soure vão apresentar-se em directo nas redes sociais da organização, nos períodos de 10 a 13 e de 17 a 20 de Julho.

A partir de um total de 55 candidaturas, o júri do concurso escolheu os oito concorrentes: bombazine (Lisboa), Cobra ao Pescoço (Figueira da Foz), Eduardo Branco (Coimbra), EN1 (Leiria), Leo the Painter (porto), Raiva Rosa (Bragança), Safari Zone (Porto) e Sleep Therapy (Lisboa).

Cobra ao Pescoço “é um projecto emergente da Figueira da Foz que adiciona ao ‘punk rock’ nacional um poderoso conjunto de ‘riffs’, bateria marcante e poemas ‘hardcore'”, afirmam em comunicado os responsáveis do Metamorfose, uma iniciativa conjunta da Academia de Música de Coimbra e da Câmara Municipal de Soure.

Os oito seleccionados habilitam-se a prémios monetários no valor total de 3.000 euros, com direito a realizarem actuações ao vivo.

O “novo rosto” da terceira edição do Metamorfose será Joana Lucas, encenadora, dramaturga, actriz e professora de expressões, natural de Soure, seleccionada no âmbito de um ‘casting’ para a coapresentação do festival.

O concurso de bandas ao III Festival Metamorfose decorreu até 7 de Junho, devendo o programa encerrar em Setembro com actuações ao vivo coincidentes com a meia-final e a final, disputadas em actuações ao vivo.

As quatro finalistas serão reveladas em 25 de Julho, com resultados apurados, entre 21 e 24 de Julho, através de votação remota do público conjugada com a deliberação do júri.