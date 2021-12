CIM Região de Coimbra aprova orçamento de quase 19 milhões de euros para 2022

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra aprovou ontem o orçamento para 2022, num valor que quase 19 milhões de euros, que permitirá a realização de mais de 60 projectos nos 19 municípios deste território.

O orçamento de 18,6 milhões de euros foi aprovado por maioria (registou uma abstenção), em reunião da Assembleia Intermunicipal, que conta com 72 membros.

De acordo com o presidente da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão, este orçamento “espelha as opções da instituição para 2022, nomeadamente o exercício de autoridade de transportes, com a nova concessão do transporte público rodoviário de passageiros para a Região de Coimbra, que irá arrancar ainda em 2022 e durar cinco anos”.

Reflecte “todos os projectos em que a CIM Região de Coimbra está envolvida, com recurso a fundos comunitários e outras fontes de financiamento externo”, indicou, referindo-se à continuidade das acções da Região de Coimbra enquanto Região Europeia da Gastronomia 2021-2022.

Espelha ainda “a aposta contínua nos projectos ligados aos transportes, educação, saúde, património natural e construído, cultura, turismo, protecção civil e inclusão social, enquanto investimentos de âmbito intermunicipal, fomentando parcerias entre agentes regionais e indo ao encontro das políticas públicas”.

Recorde-se que esta Comunidade Intermunicipal foi a que teve mais projectos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A reunião da Assembleia Intermunicipal serviu ainda para aprovar por maioria – 65 votos a favor e 1 voto em branco -, a recondução do actual secretário executivo, Jorge Brito, para os próximos quatro anos.

“Quero agradecer o voto de confiança. Provavelmente vamos ter o mandato autárquico mais desafiante de sempre, mas estou confiante na união e coesão que esta casa sempre teve e que terá de ter mais do que nunca neste período, para bem de todo o território”, afirmou.

O presidente da CIM Região de Coimbra destacou as diversas qualidades, pessoais e profissionais do actual secretário executivo, realçando a sua vasta experiência na gestão de fundos comunitários e em políticas públicas.