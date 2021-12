Centro 2020 aprova 60 ME para qualificar a região em áreas prioritárias

O Programa Operacional Regional Centro 2020 aprovou cerca de 60 milhões de euros (ME) para qualificar a região em áreas consideradas prioritárias, informou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Numa nota enviada aos jornalistas, a CCDRC avançou que os 60 milhões de euros serão investidos em projetos de regeneração urbana, educação, capacitação, saúde, eficiência energética, património e apoio em áreas empresariais.

Entre as candidaturas aprovadas com maior financiamento destacam-se a ampliação/reabilitação da Escola Básica Integrada com Jardim de Infância Professor Doutor Egas Moniz, no Município de Estarreja, com 4 milhões de euros; o projecto de 3 milhões de euros para a área de Acolhimento Empresarial da Freixianda, no Município de Ourém; os 2,7 milhões de euros para integração tarifária, no Município de Coimbra; e os 2,5 milhões de euros para a reabilitação e consolidação do Convento da Seiça, no Município da Figueira da Foz.