Remadores da Naval participaram na primeira fase dos testes para Selecção Nacional

No final do mês passado foi realizada a primeira fase de testes que tem em vista a constituição das equipas que irão representar Portugal na selecção nacional de Remo. A Naval Remo foi representada por seis atletas, entre o total de 72 participantes de todas as partes do país, que foram testados pela sua destreza e capacidade física em ergómetro (5 km).

Os atletas da equipa figueirense conseguiram bons resultados nesta primeira fase de testes, sendo que agora seguem para a próxima fase, desta vez feita em barco (Skiff), que se realizará em Avis no mês de Dezembro.