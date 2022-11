“Mato seco em chamas” vence Grande Prémio do Festival Caminhos do Cinema Português

O filme “Mato seco em chamas”, de Joana Pimenta e Adirley Queirós, venceu o Grande Prémio da 28.ª edição do Festival Caminhos do Cinema Português, que decorreu em Coimbra.

Para o júri, “Mato seco em chamas” é “um jogo híbrido que dissipa fronteiras e convoca uma estética distópica, a partir da qual se antecipa o utópico”.

O prémio de Melhor Ficção foi para “Fogo fátuo”, de João Pedro Rodrigues. Quanto ao prémio de Melhor Curta-Metragem, o júri atribuiu-o a “2.ª pessoa”, de Rita Barbosa.

“Atrás dessas paredes”, de Manuel Mozos”, foi a escolha do júri para prémio Melhor Documentário. “Ice Merchants”, de João Gonzalez, venceu o prémio Melhor Animação. O prémio Revelação foi para a jovem actriz Lua Michel e “Alma viva”, realizado pela luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o filme que vai representar Portugal nos Oscars.

O prémio de Melhor Interpretação Principal foi atribuído a Pedro Fasanaro, em “Deserto Particular”.

Na 28ª edição do Festival Caminhos do Cinema Português foram exibidos 162 filmes no Teatro Académico de Gil Vicente, na Casa do Cinema de Coimbra, no Auditório Salgado Zenha e no Convento de São Francisco.