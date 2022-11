Lavos e Quiaios vão marcar presença no Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas

No dia 1 de Dezembro, em Lisboa, a Avenida da Liberdade vai voltar a ser o palco do Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, integrado nas comemorações do dia em que se assinala a Restauração da Independência em Portugal, contando com 26 bandas a participar, incluindo os grupos figueirenses da Sociedade Filarmónica Quiaense e a Sociedade Artística e Musical Carvalhense.

O IX Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas terá início junto à Estátua dos Combatentes da Grande Guerra, pelas 15 horas, sendo uma iniciativa organizada pelo Movimento 1.º de Dezembro, SHIP – Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC.