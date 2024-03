Faleceu António-Pedro Vasconcelos

O cineasta, produtor, crítico e professor António-Pedro Vasconcelos faleceu hoje aos 84 anos de idade, numa luta contra uma pneumonia. O fundador do Centro Português de Cinema ficou conhecido por ter realizado alguns dos maiores sucessos do cinema português, nomeadamente “O Lugar do Morto” (1984), “Jaime” (1999), “Os Imortais” (2003) e “Call Girl” (2007).

O realizador manteve ao longo da sua vida uma conexão cultural e emocional com a Figueira da Foz, cidade onde participou por várias vezes no Festival Internacional de Cinema.

Em 2005 dirigiu, no Centro de Artes e Espectáculos, um Curso de História do Cinema, numa iniciativa promovida em colaboração com o Cine-Clube local e, em 2016, foi padrinho do festival de cinema «Figueira Film Art», que o homenageou com o prémio carreira.