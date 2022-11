No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Ciência e do Dia Nacional da Cultura Científica (24 de Novembro), o Auditório Municipal vai hoje receber, pelas 14h30, a palestra “O cérebro: das ilusões visuais à percepção da cor e da memória”, pelo Professor Miguel Castelo-Branco, dirigida a alunos do 11.º e 12.º anos das escolas do concelho.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo Museológico do Mar.