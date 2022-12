Secretário de Estado do Ambiente veio inaugurar o parque fotovoltaico da Lusiaves

Foi ontem inaugurado o Parque Fotovoltaico da Quinta da Cruz, no concelho de Soure, com a presença do presidente do Conselho de Administração do Grupo Lusiaves e do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

O Grupo Lusiaves afirma-se como a primeira empresa a ter em pleno funcionamento um parque fotovoltaico resultante do Leilão Solar 2019, promovido pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética, num investimento total de cerca de 10 milhões de euros. Este parque vai ter uma produção anual que será suficiente para fornecer electricidade a mais de 8000 habitações familiares portuguesas.