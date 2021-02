Quase todas as bacias hidrográficas registaram subidas, mas o Mondego desceu

Onze bacias hidrográficas registaram, em Janeiro, subidas na quantidade de água armazenada, registando-se apenas no Mondego uma descida face ao mês anterior, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.

A descida, na bacia do Mondego, “está associada à gestão de cheias”, refere o boletim referente às disponibilidades hídricas registadas em 31 de Janeiro.

Segundo dados do SNIRH, a bacia com o nível mais alto de armazenamento era, no final de Janeiro, a do Douro (82,9%), seguindo-se a do Cávado (75,4%), Guadiana (67,9%) e Mondego (67,2%).