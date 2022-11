Projecto de valorização do ouriço-do-mar vence prémio nacional

OtimO, desenvolvido pelo Laboratório MAREFOZ, foi o vencedor nacional na categoria “Inovação e Investigação” do prémio integrado na 2.ª edição da Expo Fish, organizado pela Docapesca.

O projecto “OtimO – Otimização dos processos de produção de Ouriço-do-mar”, centrado no desenvolvimento de um modelo inovador de produção aquícola de ouriço-do-mar, foi o vencedor da 1.ª edição do Prémio Inovação Expo Fish Portugal, na categoria “Inovação e Investigação”.

O Laboratório MAREFOZ – Laboratório do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra, tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável, científico, económico e social da região, através da transferência de resultados de I&D e da implementação do conceito de Economia Azul, explorando o potencial social e económico do mar.