Restaurantes abertos até à 1h00 e comércio sem restrições horárias a partir de 2.ª feira

Os restaurantes e similares vão poder receber clientes até à meia-noite e estar abertos até à 1h00 e o comércio deixa de ter restrições de horário a partir de segunda-feira, dia 14 de Junho, que marca o início da nova fase de desconfinamento.

Espectáculos culturais poderão existir até à meia-noite, com salas de espectáculos respectivas a metade da lotação disponível. No caso de ser no exterior, permanece a obrigatoriedade de lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS.

Bares, discotecas, festas, romarias populares e casamentos com lotação superior a 50% vão continuar encerrados ou restritos até pelo menos ao final do mês de Agosto.