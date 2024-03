Mercado do Duque em força este fim de semana

A primeira edição do Mercado do Duque – Na Rota das Invasões Francesas realiza-se deste fim de semana na Praça João Ataíde. O evento, promovido pela Junta de Buarcos e São Julião com o apoio da Câmara da Figueira da Foz, substitui a Feira Medieval Infante D. Pedro, que se realizou, até ao ano passado, igualmente na semana da Páscoa, junto ao forte de Santa Catarina. “Este evento, sim, tem enquadramento histórico com a Figueira da Foz e com o local onde se realiza”, defendeu a presidente da Junta de Buarcos e São Julião, Rosa Batista, em declarações ao diário As Beiras.

O programa inclui recriações históricas das invasões francesas, concentradas no militar inglês Arthur Wellesley, duque de Wellington, como o desembarque das tropas inglesas e a batalha da Roliça. Por sua vez, hoje, sexta-feira, no local da feira temática, a Escola Profissional da Figueira da Foz confeciona a canja a doentes, também conhecida como sopa do duque. Segundo reza a história, aquela especialidade gastronómica foi servida em agosto de 1808 ao militar aliado Artur Wellesley, quando este instalou o seu quartel-general em Armazéns de Lavos.