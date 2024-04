Ala dos Namorados toca este sábado no CAE

O Centro de Artes e Espetáculos (CAE) apresenta, dia 6 de abril, pelas 21h30, no Grande Auditório, um espetáculo com Ala dos Namorados, banda portuguesa que apresenta agora um novo álbum composto por poemas de escritores e letristas eminentes da língua portuguesa como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira e João Gil.

Ala dos Namorados, que completou 30 anos em 2022, regressa com João Gil e Nuno Guerreiro ao leme, na guitarra e na voz, juntamente com Rúben Alves, no piano, Alexandre Frazão, na bateria, Nelson Cascais, no contrabaixo e Luís Cunha, no trompete.

Os bilhetes podem ser adquiridos por um valor de 15 euros na bilheteira do CAE e na Ticketline.