No passado dia 23 de Setembro foi realizado o Campeonato Nacional de Yole 2023, na Pista da Junqueira, em Alcântara (Lisboa), com um total de 18 regatas e 12 equipas a participar no evento.

A equipa da Naval Remo participou em três regatas desta competição, conquistando o ouro em cada uma delas, terminando assim a época de 2022/2023 com os melhores resultados possíveis.